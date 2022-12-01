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Ücretsiz yemek hizmeti

Yozgat’ta 245 okuldan 7 bin 676 öğrenci taşımalı eğitimden yararlanmakta olup 47 pansiyondan 4 bin 52 öğrenci pansiyonda kalarak toplamda 11 bin 728 öğrenci günlük 239 bin 863 lira maliyetle Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz yemek hizmetinden faydalanmaktadır.

01 Aralık 2022 Perşembe 02:11
Ücretsiz yemek hizmeti

Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için sosyal politikalarla öğrencileri desteklemeye devam ediyor. 
Şartlı eğitim yardımından öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkânına, ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklara çok sayıda proje, kararlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Yozgat’ta 245 okulda 7 bin 676 öğrencimiz taşımalı eğitimden yararlanmakta olup 47 pansiyonumuzda ise 4 bin 52 öğrencimiz pansiyonda kalarak toplamda 11 bin 728 öğrenci günlük 239 bin 863 lira maliyetle Bakanlığımızın ücretsiz yemek hizmetinden faydalanmaktadır. Taşıma kapsamındaki öğrencilerimize beslenme uzmanlarınca hazırlanan haftalık menüye göre üç çeşit öğle yemeği verilmektedir. İlimiz genelinde 47 öğrenci yurdunda kalan 4 bin 52 öğrencimize ise açık büfe kahvaltı, üç çeşit öğle yemeği, üç çeşit akşam yemeği ve akşam yemeğinden sonra da ara öğün verilmektedir. Ayrıca okul öncesi eğitim kapsamında okullarımızdaki ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin yararlanması için 63 bin lira ödenek Bakanlığımızca gönderilmiştir. Hem taşıma kapsamındaki öğrencilerimiz, hem de yurtlarımızda kalan öğrencilere yönelik sunulan hizmetlerle ilgili geri bildirimler alınarak değerlendirilmekte ve gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.  Öğrencilerimizin bu hizmetten yararlanması için imkan sağlayan Milli Eğitim Bakanlığımıza, bu güzel hizmetlerin evlatlarımıza sunulmasında emek veren herkese teşekkür ederiz.” dedi. 
»Haber Merkezi 
 

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Ücretsiz Yemek Hizmeti
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