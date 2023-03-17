Turnuva düzenlendi

Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, turnuvayı ziyaret ederek müsabakaya katılan öğrencilere başarı dileklerinde bulundular.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, “Yapılan turnuva sonucu dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ederiz. İlçe finalinde dereceye giren öğrencilerimiz turnuvanın bir sonraki ayağı olan il finalinde ilçemizi temsil edecekler. İl finalinde ilçemizi temsil edecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor; turnuvada öğrencilerimize hakemlik yapan öğretmenlerimize ve yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası İlçe Finalinde ilkokul düzeyinde Equilibrio oyununda Sazlıdere İlkokulundan Nail Efe Şahin birinci, Mehmet Akif Ersoy İlkokulundan Ahmet Eyüp Gürel ikinci, Sazlıdere İlkokulundan Hatice Çangaya ise üçüncü oldu. Q-Bitz oyununda Namık Kemal İlkokulundan Ömer Kayra Şimşek birinci, Namık Kemal İlkokulundan Yasin Ünalan ikinci, Yusuf Ziya İlkokulundan Miraç Ballı üçüncü oldu. Pentago oyununda Sazlıdere İlkokulundan Ecrin Yurdakon birinci, Yusuf Ziya İlkokulundan Korkut Kuru ikinci, Sazlıdere İlkokulundan Eren Çangaya üçüncü oldu. Mangala oyununda Atatürk İlkokulundan Zeynep Esin Karakaya birinci, Sazlıdere İlkokulundan Berkay Ersoy ikinci, Mehmet Akif Ersoy İlkokulundan İkra Coşgun üçüncü oldu. Küre oyununda Sazlıdere İlkokulundan Ahmet Özdemir birinci, Sazlıdere İlkokulundan Zeynep Yurdakan ikinci, Sazlıdere İlkokulundan Poyraz Arslan üçüncü oldu.

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası İlçe Finalinde ortaokul düzeyinde ise Reversi oyununda Belekcehan İmam Hatip Ortaokulundan Aslı İmamoğulları birinci, Belekcihan İmam Hatip Ortaokulundan Zeyt Ertek ikinci, Pazarcık İmam Hatip Ortaokulundan Elif Arman üçüncü oldu. Kulami oyununda Sazlıdere Ortaokulundan Hatice Özdemir birinci, Pazarcık İmam Hatip Ortaokulundan Gül Camcı ikinci, Pazarcık İmam Hatip Ortaokulundan Fatma İlayda Adalar üçüncü oldu. Pentago oyununda Pazarcık İmam Hatip Ortaokulundan Ozan Özbulut birinci, Pazarcık İmam Hatip Ortaokulundan Güllü Aslan ikinci, Sazlıdere Ortaokulundan Üzeyir Özdemir üçüncü oldu. Mangala oyununda Pazarcık İmam Hatip Ortaokulundan Mustafa Kaan Karaman birinci, Sazlıdere Ortaokulundan Hacer Özdemir ikinci, Pazarcık İmam Hatip Ortaokulundan Ahmet Enes Kayaalp üçüncü oldu. Küre oyununda Pazarcık İmam Hatip Ortaokulundan Hicran Akdoğan birinci, Sazlıdere Ortaokulundan Zeynep Ebrar Çangaya ikinci, Belekcihan İmam Hatip Ortaokulundan Azra Sağlam üçüncü oldu. »Haber Merkezi