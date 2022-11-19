TÜBİTAK’tan destek

TÜBİTAK’ın teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için alanlarında başarılı öğrencileri desteklediği, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek ve yeni teknolojilere öğrencilerin erişimini sağlamak amacıyla çağrıya çıktığı “2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı” kapsamında Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi bölümünden Elif Nur Yiğit’in hazırladığı Akademik danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Doğan’ın yaptığı “Yeni Bir Çevre Dostu Aktif Gıda Ambalajı Olarak Melas Bazlı Bakteriyel Selüloz Film Üretimi”, Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümünden Rumeysa Eroldan’ın hazırladığı ve Akademik Danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Cemhan Doğan’ın yaptığı “Pancar Küspesi CmcSi / Agar / Okaliptus Bazlı Çevre Dostu Aktif Gıda Ambalajı Üretimi Ve Tavuk Filetosunda Bazı Gıda Patojenlerine Karşı Kullanım” projeleri kabul edildi. Projelerin sanayi danışmanlığını ise Aylin Özgür Göksu yapıyor.

Öğrencileri geleceğin bilim insanları ve sanayinin birer lokomotifi yapmak için çalıştıklarının altını çizen Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi olarak öğrencilerin her alanda kendilerini yenilemeleri ve geliştirmeleri noktasında destek verdiklerini ve yanlarında olduklarını belirtti. Rektör Karadağ konuşmasının devamında,“2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizin projelerinin kabul görmesi bizleri mutlu etmiş ve gururlandırmıştır. Bu başarıda emeği geçen öğrencilerimizi, danışman hocalarımızı ve sanayi danışmanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum.” dedi.

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