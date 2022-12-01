TÜBiTAK-3501 PROJE BAŞARISI

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501) amacının kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmek olduğunu belirterek:

“Üniversitemiz akademisyenlerinin bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir program olan TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programına sunduğu projenin kabulünden dolayı Öğretim Elemanı Doç. Dr. M. Akif Boz’u tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

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