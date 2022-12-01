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TÜBiTAK-3501 PROJE BAŞARISI

Yürütücülüğünü Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Öğretim Elemanı Doçent Dr. M. Akif Boz’un yaptığı ‘Yozgat Yöresi yerli genotip kazlarda üreme, kuluçka, büyüme ve karkas özelliklerine ait genetik parametrelerin tahmini’ başlıklı proje ‘TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı’ kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

01 Aralık 2022 Perşembe 02:11
TÜBiTAK-3501 PROJE BAŞARISI

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501) amacının kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmek olduğunu belirterek:
“Üniversitemiz akademisyenlerinin bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir program olan TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programına sunduğu projenin kabulünden dolayı Öğretim Elemanı Doç. Dr. M. Akif Boz’u tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi. 
»Haber Merkezi
 

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TÜBiTAK3501 PROJE BAŞARISI
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