Tören düzenlendi

İsteyen herkese nitelikli öğrenme imkânı sunmayı amaçlayan ve herhangi bir ön koşul olmaksızın herkesin ücretsiz katılabileceği çevrimiçi ders platformuna katılım sağlayan öğretim elemanları ve öğrencilere belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Yücel Güney, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Üniversite Genel Sekreteri Profesör Dr. Uğur Kölemen, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney yaptığı sunumda Bozok Akademiye ilişkin güncel verileri katılımcılarla paylaştı.

Yaklaşık bir sene önce çıktıkları bu yolda üniversitenin temelde iki ayak üzerinde konumlandığı eğitim ve Ar-Ge’ye topluma hizmet odağında üçüncü bir ayak ekleyerek Bozok Akademiyi oluşturduklarını dikkat çeken Güney toplumla buluşma anlamında iyi bildiğimiz bir süreci “Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders” platformu olan Bozok Akademi ile sunmak istediklerini belirtti.

Bozok Akademi’nin farkı alanlarda açılan derslerle isteyen herkese açık ve esnek bir öğrenme olanağı sunduğunu belirten Güney, yaşam boyu öğrenme süreçleri temelinde şekillendiğini dile getirdi.

Türkiye'de ve dünyada çevrimiçi örnekleriyle karşılaştırıldığında Bozok Akademi’nin Türkiye’nin ilklerinden biri olduğuna vurgu yapan Güney, dünyada ise alt yapısı güçlü ve büyük üniversitelerin bu bazda toplumsal bir hizmet verdiğine dikkat çekti.

Güney, Bozok Akademi’nin ayrıcalıkları, birinci ve ikinci dönem verileri, açılan toplam ders sayıları ve derse katılım verileri hakkında da katılımcılara detaylı bilgiler aktardı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ konuşmasında hayat boyu öğrenme odaklı ve öğrenmenin önemli bir süreci olan Bozok Akademi’nin sadece şehrine değil tüm Türkiye’ye vizyon katmış olduğunu söyledi.

Beşikten mezara kadara ilim tahsil etmeye yönelik farkındalık oluşturma, insanları bilinçlendirme ve onların bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak adına Bozok Akademi’nin toplumsal bir fayda sağladığını belirten Karadağ, gıdadan-tarıma, gastronomiden spora, siber güvenlikten metaverse kadar zengin ders içerikleriyle önemli kazanımlar sağladığını sözlerine ekledi.

Karadağ konuşmasının devamında şunları söyledi: “Yozgat Bozok Üniversitesi'nin bu temelde hayat süreçleri içerisinde insanların ilgilerine yönelik her kesimden vatandaşın kolaylıkla sisteme hiçbir ücret ödemeden kayıt yaptırarak erişim hakkına sahip olmaktadır. Başarılı olduğu takdirde ise ilgi duyduğu derse ilişkin donanımlı olduğunu gösterir bir belge de kendisine takdim edilmektedir. Yozgat Bozok Üniversitesi yükseköğrenime hitap eden bir üniversite olarak kendisini iki temel ayak üzerine eğitim-öğretim, Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra üçüncü bir sacayağı olan ve topluma katkı olarak nitelendirilen bu üçüncü sanal ayak ise diğerlerinin birer yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi ihtisas üniversitesi olarak bu sanal ayağı ete kemiğe büründürerek gerçek hale getirdi. Her açıdan ayağı yere sağlam basan eğitim öğretim süreçlerinin kalitesini akademik çalışmalarının niteliğini ve hayata yönelik, hayatın her alanına dokunacak faaliyetleriyle toplumun geneline hitap eden bir üniversite konumunda dikkatleri çekiyor. Bu bizim hayalimizdi. Bunların hayata geçmesi Yozgat Bozok Üniversitesi'nin her açıdan görünür olmasının yanı sıra topluma yönelik değeri ifa edecek bir görev üstlenmiş olması da bir onur ve şereftir diye düşünüyorum. Yozgat Bozok Üniversitesi bu ideal ve hedefle kendisine şiar edinmiş mottosuyla her açıdan örnek olmaya ve değer katmaya devam ediyor. Bozok Akademi’nin süreçlerinin yönetilmesinde ve bizlerin bu hayalini gerçeğe dönüştürülmesinde etkin olan sevgili hocalarıma ve fedakârlık göstererek bu eğitimleri başarılı şekilde tamamlayan öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Bozok Akademi Eğitimcilerine ve Ders Tasarlama ve Yürütme Belgeleri ile derslerde başarı gösteren öğrencilere belgeleri takdim edildi.

