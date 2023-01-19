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Toplantıya katıldılar

Yozgat İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında gerçekleşen "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesi kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı.

19 Ocak 2023 Perşembe 02:00
Toplantıya katıldılar

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında, Ankara Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde düzenlenen "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesinin üçüncü toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Afyon, Aksaray, Aydın, Bitlis, Erzurum, Kayseri, Kocaeli, Manisa ve Siirt İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürleri ile Bakanlık Yöneticileri katıldı. 
Toplantıda konuşma yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesiyle eğitim sistemine devam etmeyen yaklaşık 280 bin öğrencinin takip edilerek eğitime dâhil edilmesinin çok kritik olduğunun altını çizdi ve okula devam etmeyen öğrenci sayısının giderek azaldığını ifade etti. 
Süreci sahiplenen tüm yöneticilere teşekkür eden Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesiyle ortaöğretimdeki okullaşma oranlarının bir ay içinde yüzde 95'ten yüzde 97'ye yükseldiğini açıkladı. 
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile toplu fotoğraf çektirmesi ile toplantı sona erdi. »Haber Merkezi

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Toplantıya Katıldılar
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