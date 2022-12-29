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Toplantılarda ara yok

Kadışehri ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy başkanlığında, zümre öğretmenleri ile toplantı gerçekleştirildi. 

29 Aralık 2022 Perşembe 02:18
Toplantılarda ara yok

3 yıl önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan proje yeni uygulama şekilleriyle devam ediyor.   
Öğretmenlerin aktif ve işbirliği içerisinde olmaları, yenilikçi öğretim metotlarının ve örnek uygulamaların okullarda yaygınlaştırılması amacıyla İlçe milli Eğitim Müdürlüğü tarafından üç yıl önce başlatılan proje aralıksız sürdürülüyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu lisesinde proje kapsamandı öğretmenlerle bir araya geldi. 
Toplantıda konuşma yapan Aksoy, “Zümre Öğretmenleri arasında işbirliğini artırmak, yenilikçi eğitim metotlarını yaygınlaştırmak, öğrenci merkezli rehberlik anlayışıyla ortak çalışma yürütmek ve merkezi sınavlara yönelik çalışmaları aktif olarak devam ettirmek amacıyla başlatmış olduğumuz proje üç yıldır devam etmektedir. Proje kapsamında Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri ile toplantı yaptık. Öğrencilerimizin genel durumu ve çalışmaları hakkında önemli kararlar aldık. Mesleki eğitim ve tarım bölümüne ait çalışmaların da değerlendirildiği toplantı verimli bir şekilde tamamlandı. Gençlerimizi geleceğe hazırlayan ve projemize destek olan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi

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Toplantılarda Ara Yok
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