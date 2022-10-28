Toplantılar başladı

İlki Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler ve Mühendislik Mimarlık Fakültelerinde yapılan programa Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, ilgili fakültelerin dekanları ve akademik personeli katıldı.

Toplantı öncesi Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney fakültelerin fiziki ve genel durumu hakkında bilgiler verdi.

Akademik Kurul Toplantılarında konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Akademik Kurul Toplantılarını, geçtiğimiz bir yıllık süreçte fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında akademik yılın değerlendirilmesi; yeni eğitim ve öğretim yılında yapılması planlanan akademik ve diğer faaliyetlerin görüşülmesi amacıyla düzenlediklerini belirtti.

Rektör Karadağ, göreve geldikleri günden bugüne üniversite olarak ortaya koymuş oldukları “Kararlılıkla, Başarıya…” ilkesi doğrultusunda inanarak ve başarıya odaklanarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Karadağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üniversitemizin sosyal ve kültürel olmak üzere her alanda bilimsel çalışmalara ilişkin ilerlemeleri, eğitim öğretim süreçlerine yönelik yenilikleri ile 2006 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında ilk bin 500 içinde yer alıyor. Dünya üniversiteleri arasında ise ilk bin 200’lerin içindeyiz. Bu başarıyı elde eden Türkiye’de üç üniversitemiz var. Düzce, Yozgat Bozok ve Karabük Üniversiteleri. Bu bizim için büyük bir başarı diye düşünüyorum. Bu başarının elde edilmesine katkı sağlayan üniversitemiz camiasına emek, katkı ve çabalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. YÖK’ün yeni yüzü ile birlikte Anadolu’daki üniversiteler bölgelerine ve şehirlerine ciddi anlamda değer katıyorlar. O yüzden Yozgat Bozok Üniversitesi’nin başarıları kesinlikle tesadüfü değil. İddiamız, hayallerimiz, hedeflerimiz ve ümitlerimiz vardı. O hayalimizi sizlerden aldığımız güçle başta kendimiz inanarak, başarının emek ve çabadan geçtiğine odaklanarak Yozgat Bozok Üniversitesi’ni ulusal ve uluslararası anlamda görünür kıldık. Yozgat’ın tanınırlığına, kültürüne Yozgat Bozok Üniversitesi olarak önemli katkılar sunuyoruz. İktisadi ve İdari Bilimler ve Mühendislik Mimarlık Fakültelerimiz projeleri ve bilimsel çalışmaları ile kendilerinden sıkça söz ettiriyor. Özellikle Mühendislik-Mimarlık Fakültemizde Bilgisayar ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından oluşturulan BeeM Takımı TEKNOFEST Karadeniz Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışlarını 3’üncülükle tamamladı. Önemli bir başarı elde edildi. Bu yılki hedeflerimiz ise birinci olmak. Bu anlamda Mühendislik Mimarlık Fakültemiz üniversitemizin lokomotif ve öncüsü bir fakülte. Diğer fakültelerimiz de neden lokomotif bir fakülte olmasın. Çünkü Yozgat Bozok Üniversitesi’nin potansiyeli ve değeri var. Üniversitemiz sadece kendi kurumuna değil ulusal prestijli kurumlara da çok ciddi katkılar sağlıyor. Bu duygularla yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum.”

Program sonunda TEKNOFEST Karadeniz Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışlarında 3’üncülük elde eden BeeM Takımına başarı belgesi verildi.

Diğer taraftan Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden öğrencilere derslerinde göstermiş oldukları üstün başarı nedeniyle Yüksek Onur Belgeleri verildi.

Ayrıca Stanford Üniversitesinden bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listede yer alan Bozok Üniversitesi Öğretim Üyelerine Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ tarafından plaket takdim edildi.

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