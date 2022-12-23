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Toplantı yapıldı

Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, Şehit Necati Binekçi İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri ile LGS Hazır Bulunuşluk Ölçme ve Değerlendirme Toplantısı yaptı.

23 Aralık 2022 Cuma 02:47
Toplantı yapıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan başkanlığında yapılan LGS Hazır Bulunuşluk Deneme Sınavı Ölçme ve Değerlendirme toplantısına Şehit Necati Binekçi Ortaokulu Müdürü ve öğretmenleri katıldı. 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan, LGS Hazır Bulunuşluk Deneme Sınavı Ölçme ve Değerlendirme toplantısında ortaokul öğretmenleri ile değerlendirmelerde bulunarak başarıyı artırmak adına yapılacak çalışmalar hakkında paylaşımda bulundu. Okul öğretmenlerinin fikir ve görüşlerini dinleyen Doğan, sınava yönelik genel değerlendirmeler yaptı. Toplantıda öğrencilerin başarısını arttırmak amacıyla 2023 LGS'ye yönelik yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 
»Haber Merkezi

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Toplantı Yapıldı
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