Toplantı yapıldı

SORUMLULUĞUN BÜYÜK BİR KISMI AİLELERDE

Öğrencilerin eğitim sürecinde en büyük sorumluluğun ailelerde olduğun belirten İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, “Öğrencilerimizin derslerini sağlıklı bir biçimde yapmaları ve hafızlık sürecini en kısa zamanda en sağlam bir şekilde tamamlamaları için ailelerin de üzerine düşen bazı sorumluluklar vardır. Kursta bulunduğu sırada beş vakit namazı düzenli bir şekilde kılan ve ezberlerini belirli bir tertip içerisinde yapan öğrencilerimizin evlerine gittiklerinde de namaz ve Kur'an okuma/ezber hususlarında ihmalkârlık yapmalarına fırsat verilmemelidir.” dedi.

“KURS DÜZENİNE UYMAK”

Eğitim sürecinde bazı düzen olarak kuralların olduğunu söyleyen Elveren, “Kurs düzenine uymak, gürültülü konuşmalardan sakınmak, başkasının eşyalarını izinsiz almamak, derslerini düzenli ve zamanında yapmak, yemekhanede ve diğer yerlerde temizliğe riayet etmek gibi hususlarda velilerin yardım ve desteğini talep ediyoruz.” diye konuştu.

“DAİMA MOTİVE EDİCİ OLMAK”

Aynı şekilde yine büyük bir kısım sorumluluğun ailede olduğunu vurgulayan Elveren, “Aileler de ibadetler, güzel ve doğru cümlelerle konuşmak, daima motive edici olmak hususlarında eğitici hocalarımıza destek olmalıdırlar. Zaman bilinci kazandırmak, işini güzel ve sağlam bir şekilde yapmak ve erteleme hastalığından kurtulmak aile büyüklerinin sunacağı katkılardandır.” ifadesinde bulundu.

Daha sonra Kurs Yöneticisi Ahmet Yıldırım da önemli gördüğü bazı hususları velilerle paylaştı ve bir takım hatırlatmalarda bulundu.

Toplantıya katılan velilerin, toplantı içeriğini çok faydalı bulduklarını ve katkıda bulunmak için üzerlerine düşen sorumlulukları ellerinden geldiğince yapacaklarını söylediler. »Haber Merkezi