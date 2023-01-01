Toplantı gerçekleştirildi

Yozgat Valiliği himayesinde başlatılan ESER Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan “Çok Okuyan Çok Gezer” projesinin komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

Proje hakkında açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, “Çok Okuyan Çok Gezer Projesi, ilçemizde öğrenim gören 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerine dini, tarihi, kültürel ve ahlaki değerlerimizin kitaplar ile kazandırılması ve pekiştirilmesi amacıyla hazırlanmış bir projedir. Proje ile Türk yazarlar tarafından kaleme alınmış ve farklı değerlerimizi işleyen kitapların öğrencilerimiz tarafından okunması sağlayarak dini, tarihi, kültürel ve ahlaki değerlerinin farkında olan ve gündelik yaşamda bu değerlere riayet eden öğrenciler yetiştirmektir. Proje kapsamında okunan kitaplardan sınav olacak öğrencilerimiz içerisinden ilk 30'a giren öğrenciler İstanbul gezisi ile ödüllendirilecekler. Proje kapsamında komisyon toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıya İlçe Müftümüz Zühtü Elveren de katılım sağlayarak değerli görüşlerini bizlerle paylaştı. İlçemizde liseler arası gerçekleştireceğimiz kitap okuma yarışmasının ayrıntıları toplantıda kararlaştırıldı. Toplantıya katılan müftümüze, idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi