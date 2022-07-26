Tercih dönemi

Üniversite Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Medya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde 25-29 Temmuz tarihleri arasında fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının canlı yayınlarla tanıtılacağı programda; bölüm ve programların yanı sıra üniversitemizin akademik, sosyal ve kültürel imkânları hakkında yol gösterici bilgiler paylaşılacak. Üniversite tercihi yapacak adaylara yönelik hazırlanan ve adayların üniversiteleri en yetkili ağızlardan tanımalarını sağlayan programın ilk gün konuğu Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ oldu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ üniversitenin fiziki durumu, teknik altyapısı, öğretim kadrosu, akademik bölümleri ile üniversitemizin sunduğu sosyal, kültürel ve sportif imkânlar konusunda aday öğrencileri bilgilendirdi. Yozgat Bozok Üniversitesi bir ilk gerçekleştirerek öğrencilerin kolay ve bilinçli bir tercih yapabilmeleri adına tercihkilavuzu.bozok.edu.tr adresiyle il ve bölge bazlı online tercih rehberi kolaylığı sunduklarına dikkat çeken Karadağ, “YÖK Atlas verilerini referans alarak oluşturduğumuz sistemle, aday öğrenciler son dört yıla ait bölüm ve programlara ilişkin verilere ücretsiz olarak kolaylıkla erişebileceklerdir” dedi.

İhtisas alanıyla ilgili endüstriyel kenevir özelinde yapılan çalışmalar, projeler ve hedefler hakkında da bilgiler aktaran Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesini tercih edecek öğrencilere ihtisas üniversitesi olmanın sağladığı avantajlardan bahsetti.

Yozgat Bozok Üniversitesi’ni, akademyaya çok güçlü hitap eden, eğitim-öğretim süreçlerinde öğrenci odaklı olmayı içselleştirmiş, bu ülkenin yarınlarında söz sahibi olacak gençleri donanımlı şekilde yetiştirmeye çalışan, hedef ve başarı odaklı bir üniversite olarak tanımlayan Karadağ, “Hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Bu azim ve karalılıkla mottomuz olan kararlılıkla başarıyı hedeflemekteyiz. Bölgesine ve ülkesine değer katan hatta bu çerçevede ürettiği bilgiyi insanlığın hizmetine sunan üniversitemiz, marka bir üniversite olma yolunda hızla ilerlemektedir” dedi.

Üniversitesi’nin gelecek vizyonu ve stratejisini girişimci üniversite olarak planladığını belirten Karadağ tercihleri Yozgat Bozok Üniversitesi olacak öğrencilerin belirlenen bu vizyon ve stratejiyle eğitim-öğretim süreçlerinde ciddi bir farklılığı hissedeceklerinin altını çizdi.

Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Karadağ, “İnanmak başarmanın yarısıdır. Biz kararlılık ortaya koyarak başarıya odaklandık. Hedeflerimize yönelik hedefleri ve idealleri olan bir üniversiteyiz. Orta Anadolu’da barınma problemi olmayan huzurlu ve mütevazi bir şehirde amatör ruhu kaybetmemiş akademik ve idari personeliyle eğitim öğretim süreçlerine ve geleceğe odaklanmış ‘Karalılıkla, Başarıya…’ sloganıyla Yozgat Bozok Üniversitesi’nde öğrencilerimizi başarı hikayesi yazmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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