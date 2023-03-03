Üniversite sanayi ve kamu kuruluşları arasında işbirliği sağlayan, önemli çalışmaların ve AR-GE projelerinin yürütüldüğü Bozok Teknopark ’ta görev değişimi yapıldı.

Uzun yıllar Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevini yürüten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Bozok Teknopark yönetim ofisinde gerçekleştirilen törenle Genel Müdürlük görevini Üniversite Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim elemanlarından Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çetin’e devretti.

Devir teslim tören, sonrası bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Bozok Teknopark hem sanayicilerimiz hem de akademisyenlerimiz için çok önemli bir merkez. Akademisyenlerimizin yaptığı bilimsel çalışmaların ürüne dönüşmesi açısından Bozok Teknopark ‘ta çok önemli projeler hayata geçirildi ve başarılı bir çok çalışmaya imza atıldı. Bozok Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür görevini uzun yıllar yürüten Prof. Dr. Şenol Akın hocamıza bu zamana kadar yapmış olduğu katkılar ve çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Genel Müdürlük görevine atanan Dr. Öğr. Üyesi Emrah Çetin’e hocamıza da yeni görevinde başarılar diliyorum. Emrah Çetin hocamız aldığı bu emaneti ve bayrağı daha ileri noktalara taşıyacağına inanıyorum. Bu vesile ile başarılar diliyorum.” dedi. »Haber Merkezi