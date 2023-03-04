Tedbir amaçlı boşaltıldı

Deprem sonrasında duvarlarında çatlaklar oluşan Konuklar Kasabasındaki okul tedbir amaçlı ilçe merkezindeki İmam Hatip Ortaokulu binasına taşındı.

Konuklar İmam Hatip Ortaokulu ve Konuklar İlköğretim Okulu olarak eğitim öğretim faaliyetinin yürütüldüğü binada deprem sonrası yaşanan çatlaklar ardından yetkililer okulun acil olarak tahliyesine karar verdiler.

Okul idarecileri ile ilçe Milli Eğitim Yetkilileri tarafından durum Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilirken, yapılan ilk incelemede okul binasına kullanılamaz raporu verilmesi üzerine, okul 27 Şubat 2023 günü tahliye edildi. Yine aynı bina içinde eğitim öğretim faaliyetine devam eden ve toplam 12 öğrencisi olan Konuklar Anaokulu ise bahçe içerisinde yer alan binalardan lojman binasına taşındı. Konuklar Anaokulu ise Eğitim ve öğretim faaliyetine bu binada devam ediyor.

Çayıralan Merkezde yer alan Çayıralan İmam Hatip Ortaokulu binası içinde Halk Eğitim Merkezi’de bulunmasına rağmen oldukça geniş ve büyük bir bina olması sebebiyle Konuklar İmam Hatip Ortaokulu ve Konuklar İlköğretim Okulu, isim ve statüleri değişmeden merkezdeki bu binaya tahliyesi gerçekleşti.

Konuklar Kasabasındaki okul binasında Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Çevre ve Şehircilik Yozgat İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yapacağı incelemeler sonucunda okul binasının güçlendirme mi yapılacağı, yoksa yeniden mi inşasına karar verileceği henüz netlik kazanmadı.

Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur yaptığı açıklamada bina hakkında verilen raporun ardından 65 İlköğretim öğrencisi ile 53 Ortaokul öğrencisinin tahliye edildiğini, Merkezdeki İmam Hatip Ortaokulu binasına taşınan okulun statüsünün de korunduğunu yine Konuklar İmam Hatip Ortaokulu ve Konuklar İlköğretim Okulu olarak bu yıl eğitim ve öğretim faaliyetinin devam edeceğini bildirdi.

Öğrencilerin taşıma ve yemek işleriyle ilgili tüm resmi sürecin tamamlandığını bildiren Batur; öğrencilerin taşıma işi ile yemek ihalelerinin yapıldığını ve herhangi bir aksama olmadan çocukların eğitim ve öğretime devam edebileceklerini söyledi.

Çayıralan İmam Hatip binasında eğitim ve öğretim faaliyetine devam edecek Konuklar İmam Hatip Ortaokulu ile Konuklar İlköğretim Okulu’nun gelecek yıl eğitim ve öğretime nerede devam edeceğiyle ilgili de gazetemizi bilgilendiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Batur; Yetkililerin incelemeleri sonucu çıkacak rapor doğrultusunda gelecek yıllarla ilgili yeniden karar verileceğini aktardı.

Konuklar Kasabasında 1997 Yılında yapılan Konuklar Okulu 3 katlı ana bina ile bahçe içerisinde lojman yerleşkesi de bulunan ve 13.500 m² alana sahip arsa içerisinde kasabanın tam merkezinde yer alıyor. »Haber Merkezi