Tecrübelerini paylaştı

Düzenlenen söyleşide konuşmacı olarak Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel katıldı.

Söyleşi programında öğrenciler ile bir araya gelem Kaymakam Güzel, deneyim, tecrübe ve bilgi birikimlerini paylaştı.

Mülki idare amirlerinin yetki, görev ve sorumluluk alanlarıyla ilgili öğrencilere bilgiler veren Güzel, öğrencilerin kendilerine bir hedef belirleyerek çalışmalarını yapmaları gerektiğini belirtti.

Programın sonunda öğrencilerden gelen soruları tek tek cevaplayan Güzel, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

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