Üniversite de program akreditasyonu süreçlerine ilişkin tecrübe ve bilgi paylaşımı amacıyla Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde çevrimiçi ve yüz yüze düzenlenen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın ve Prof. Dr. Yücel Güney, fakülte dekanları, birim amirleri ve birim kalite komisyon temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın program akreditasyonunun bir akreditasyon kuruluşu tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş, akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence süreci olduğunu belirtti.

Türkiye’de akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirme ve tanınma faaliyetlerinden Yükseköğretim Kalite Kurulu sorumluluğunda olduğunu dile getiren Prof. Dr. Akın: “Ulusal akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının tanınması süreci YÖKAK tarafından belirlenen ilke ve ölçütler kapsamında yürütülmektedir. Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Tarih ve Matematik Bölümleri, FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Akreditasyon Derneği) tarafından akreditasyon çalışmaları kapsamında 2021 yılı değerlendirme döneminde ilk kez genel değerlendirilmeye tabi tutuldu. Yapılan değerlendirme sonucunda, 14 Nisan 2022-30 Eylül2024 tarihleri arasında 2 yıl geçerli olmak üzere Fen Edebiyat Fakültesi Tarih ve Matematik Bölümlerimiz, FEDEK tarafından akredite edildi. Akreditasyon süreçlerinde gösterdikleri emek ve gayretlerden dolayı Tarih ve Matematik Bölüm Başkanlıklarına tekraren çok teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Üniversite Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hürmet Fulya Akız ve Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İsmigül Çetin’in kalite ve akreditasyon süreçlerine dair yapılan çalışmalara ilişkin sunumlarıyla devam etti.

Sunumların ardından Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Babaarslan ve Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yunus Özger’in moderatörlüğünde soru-cevap bölümüyle toplantı sona erdi.

Toplantı sonrası akreditasyon süreçlerinde gösterdikleri emek ve gayretlerden dolayı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Tarih ve Matematik Bölüm Başkanlıklarına Teşekkür Belgelerini takdim etti.

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