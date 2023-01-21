Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.490,34
ALTIN
1.165,45
DOLAR
18,81
STERLİN
23,31
EURO
20,42

Tatlı ve mutlu yorgunluk

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 74 bin 576 öğrencinin karne sevinci yaşadığını söyledi.

21 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Tatlı ve mutlu yorgunluk

Yazıcı, yaptığı açıklamada; “Çocuklarımız umudumuz, onların mutluluğu mutluluğumuzdur. Umudumuzun artması ve mutluluğumuzun daim olması için büyük bir özveriyle gayret eden eğitim camiamıza, velilerimize, öğrencilerimize, eğitime destek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür eder, sağlık ve esenlik dileğiyle mutlu bir tatil dilerim. 2022-2023 Eğitim-öğretim yılı 1. Dönemi tamamladık ve artık sömestr tatiline girdik. Sömestr tatili yoğun geçen eğitim sürecinin yorgunluğunu atabileceğimiz bir ara dinlenme ve toparlanma için fırsat günleridir.” diye konuştu. »Alpaslan Demir 

Anahtar Kelimeler:
Tatlı Ve Mutlu YorgunlukYozgat İl Milli EğitimYusuf YazıcıKarne Sevinci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Velilere ziyaret
Velilere ziyaret
İlçelerde karne sevinci
İlçelerde karne sevinci
Kabayel teşekkür etti
Kabayel teşekkür etti
Karne heyecanı
Karne heyecanı
Öğrenciler eğitime kazandırılacak
Öğrenciler eğitime kazandırılacak
Toplantıya katıldılar
Toplantıya katıldılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim