Tatlı ve mutlu yorgunluk

Yazıcı, yaptığı açıklamada; “Çocuklarımız umudumuz, onların mutluluğu mutluluğumuzdur. Umudumuzun artması ve mutluluğumuzun daim olması için büyük bir özveriyle gayret eden eğitim camiamıza, velilerimize, öğrencilerimize, eğitime destek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür eder, sağlık ve esenlik dileğiyle mutlu bir tatil dilerim. 2022-2023 Eğitim-öğretim yılı 1. Dönemi tamamladık ve artık sömestr tatiline girdik. Sömestr tatili yoğun geçen eğitim sürecinin yorgunluğunu atabileceğimiz bir ara dinlenme ve toparlanma için fırsat günleridir.” diye konuştu. »Alpaslan Demir