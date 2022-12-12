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Sürpriz ziyaret

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’u, öğrenciler ziyaret etti. 

12 Aralık 2022 Pazartesi 02:11
Sürpriz ziyaret

Sürpriz ziyaret kapsamında mutlu olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, “Okullarımıza olan yoğun ziyaretler, öğrenci ve öğretmenlerimizle bir arada geçen sık zaman dilimleri çalışmalarımıza yön çizmeye devam ediyor. Yine de mesai tam bitti derken öğrencilerimiz aniden kapımızı çalıyorlar ve misafirimiz oluyorlar. Cuma günü misafirimiz olan sevgili öğrencilerimiz taleplerini ve hayallerini bizimle paylaştılar. Öğrencilerimizin özgüven becerilerine her daim destek olmaya, yavrularımızı yarınlara hazırlamaya gayret gösteriyoruz. Kendine güvenen bireyler oldukları için en özel misafirlerimize, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.” dedi. »Haber Merkezi 

Son Güncelleme: 12.12.2022 11:35
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