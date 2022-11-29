Avrupa Atık Azaltım Haftası (EWWR) kapsamında Bozok Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğunca organize edilen ‘Atık Yönetimi ve Sürdürülebilirlik’ semineri, Atık Yönetimi ve Satış Yöneticisi Kunter Güleç tarafından Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Seminerde öğrencilere geri dönüşüm maddeleri, yenilenebilir enerji kaynakları ve ilgili sektörden bilgiler aktarıldı. Farklı bölümlerden üniversite öğrencileri ve idarecilerin katılım gösterdiği etkinlik ilgiyle izlendi. Geri dönüşüm farkındalığı, çevre dostu nesiller yetiştirmek ve yaşanılabilir bir dünya için yapılan çalışmalara katkı vermek amacıyla gerçekleştirilen programda küresel ölçekte aktüel temalara değinildi.

Üzerinde durulan konular arasında girişimcilik ve atık değerlendirilmesine yönelik konularda konferansların attırılabileceği, atık kutularının yaygınlaşmasının gerekliliği, geri dönüşüm uyarılarının çoğaltılmasının gerektiği vurgulandı.

Öğrencilerden gelen sorulara da cevap veren Kunter Güleç, “Kişisel gelişim ve girişimcilik yönünden habitatı takip edebilir. Gençlik merkezlerine gidebilirsiniz, araştırın ve araştırmayı sevin” ifadelerini kullandı.

Bilginin paylaştıkça değerli olduğunu belirten Kunter Güleç, konuşmasının sonunda “Tecrübelerimi genç ve girişimci arkadaşlarla interaktif bir şekilde paylaştım. Kişisel ve kariyer gelişimlerine katkı sağlayacaktır” dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu Başkanı ve Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 4. sınıf öğrencisi Hakan Akbaş, daha kapsamlı ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi gerektiğini ifade ederek, atık yönetimi ve sürdürülebilirlik hakkında önyargılar bulunduğunu, bunun önüne geçmek adına güzel ve faydalı bir konferans olduğunu dile getirdi.

Program sonrası yaptığı değerlendirmede Topluluk Başkanı Hakan Akbaş, güncel ve aktüel konulara öncelik vererek yürüttükleri çalışmaların üniversite içerisinde canlılığı artırdığını, kendilerini yüreklendirip, cesaretlendirerek motivasyonları artıranYOBÜ Genç Girişimciler Topluluğu Akademik Danışmanı Profesör Dr. Mustafa Böyükata’nın kendileri için iyi bir rehber olduğunu da belirtti.

Etkinlik sonrasında konuşmacı Kunter Güleç’e teşekkür edilerek plaket takdim edildi.»Haber Merkezi

