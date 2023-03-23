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Staj hareketliliği tamamlandı

Sorgun Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Sorgun Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtalya'daki Staj Hareketliliğini tamamlandılar.

23 Mart 2023 Perşembe 02:00
Staj hareketliliği tamamlandı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “2022 Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu çerçevesinde 26 Şubat- 11 Mart tarihleri arasında Sorgun Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Sorgun Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtalya'nın Milano şehrinde staj ve işbaşı gözlem faaliyetine katıldı. Sorgun Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi alanından 4 öğrenci Casa Dei Bambini Virgilitio okulunda 2 hafta süren staj faaliyeti, 1 öğretmen de aynı okulda işbaşı gözlem faaliyetine katıldı. Ayrıca Sorgun Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Lisesinden 5 öğrenci ise yine aynı şehirde bulunan Pronto Medico Srl adlı sağlık merkezinde 2 haftalık staj faaliyeti ve 1 öğretmen de aynı kurumda işbaşı gözlem faaliyetine katıldı.  İki okulda stajlarını başarı ile tamamlayarak sertifikalarını alıp okullarına dönüş yaparak orada elde ettikleri bilgi ve tecrübeleri okullarındaki arkadaşlarına aktardılar.” ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 23.03.2023 09:50
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