Spor eğitimi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesince hayata geçirilen spor dalı eğitimleri, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörleri eşliğinde başladı.

İlçe Müdürü Levent Tunçer, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak belirlenen spor dalı eğitimlerinin 4'üncü sınıf öğrencileriyle başladığını söyledi.

Eğitimlerin okulların ders programlarına uygun yapılacağını belirten Tunçer, "Bu proje 4. sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan 9 antrenörün görev yapacağı spor dalı eğitimleri atletizm, basketbol, futbol, güreş, hentbol, tekvando, voleybol branşlarında verilecek. Hangi okulda, hangi branşta eğitim verileceği okulların fiziki ortamları ve öğrencilerin ilgi düzeyleri dikkate alınarak planlandı. Eğitimlerimiz bugün başladı. Eğitimler hafta içi her gün okulların ders programına uygun olarak yapılacak." dedi. »AA

