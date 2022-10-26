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“Sözümüzü tuttuk”

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, öğrencilere vermiş olduğu sözü tuttu. 

26 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
“Sözümüzü tuttuk”

Öğrencilere verdiği söz üzerine Milletvekili Başer, Yozgat Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.
Öğrenciler, okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya gelen Başer, “Okulumuzun ihtiyaçları hususunda verimli bir görüşme yaptık. Öğrenci ve öğretmenlerimize eğitim ve öğretim döneminde başarılar diliyorum.” dedi. 
 »Haber Merkezi 

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