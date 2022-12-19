Sosyalleşme eğitim bir arada

Güzel Sanatlar Atölyesi kapsamında Resim ve Ebru Sanatı eğitimine katılan gençlerin yaptığı birbirinden güzel çalışmaları Gençlik Merkezinde sergilendi.

Gençlerin sadece eğitim için değil Gençlik Merkezi tarafından açılan kurslara da büyük ilginin olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, kursların her gence hitap ettiğini ifade etti.

Her gencin mutlaka Gençlik Merkezine uğraması gerektiğinin altını çizen Sapmaz, “Gençlik Merkezi gençlerin sadece bilgi öğrendiği yer aynı zaman eğitim gördü, sosyalleştiği yerlerdir. Bir etkinliğe katılan gencimiz diğer faaliyetleri de görmekte paralardan da kazanımlar sağlamaktadır. Resim ve Ebru kursuna gelen gençlerimiz fırsat buldukça diğer faaliyetlerimizi görmekte salonda stres atmaktadırlar. Bu günde gençlerimiz Ebru ve Resimde öğrendiklerini ürüne dönüştürerek sergilemeleri bizleri ve velileri sevindirmiş kendilerine olan özgüvenlerini artırmıştır. Gençlerimizi tebrik ediyoruz. Velilerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Gençlerimizi Merkezlerine bekliyoruz. Spor sanat akademik başarıyı getirir.” şeklinde konuştu. Haber Merkezi