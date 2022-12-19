Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.214,29
ALTIN
1.074,21
DOLAR
18,65
STERLİN
22,71
EURO
19,77

Sosyalleşme eğitim bir arada

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Gençlik Merkezi tarafından eğitimler ve kurslar devam ediyor.

19 Aralık 2022 Pazartesi 02:08
Sosyalleşme eğitim bir arada

Güzel Sanatlar Atölyesi kapsamında Resim ve Ebru Sanatı eğitimine katılan gençlerin yaptığı birbirinden güzel çalışmaları Gençlik Merkezinde sergilendi.

Gençlerin sadece eğitim için değil Gençlik Merkezi tarafından açılan kurslara da büyük ilginin olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, kursların her gence hitap ettiğini ifade etti.

Her gencin mutlaka Gençlik Merkezine uğraması gerektiğinin altını çizen Sapmaz, “Gençlik Merkezi gençlerin sadece bilgi öğrendiği yer aynı zaman eğitim gördü, sosyalleştiği yerlerdir. Bir etkinliğe katılan gencimiz diğer faaliyetleri de görmekte paralardan da kazanımlar sağlamaktadır. Resim ve Ebru kursuna gelen gençlerimiz fırsat buldukça diğer faaliyetlerimizi görmekte salonda stres atmaktadırlar. Bu günde gençlerimiz Ebru ve Resimde öğrendiklerini ürüne dönüştürerek sergilemeleri bizleri ve velileri sevindirmiş kendilerine olan özgüvenlerini artırmıştır. Gençlerimizi tebrik ediyoruz. Velilerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Gençlerimizi Merkezlerine bekliyoruz. Spor sanat akademik başarıyı getirir.” şeklinde konuştu. Haber Merkezi

Son Güncelleme: 18.12.2022 17:05
Anahtar Kelimeler:
Sosyalleşme Eğitim Bir Arada
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalıştay ilgi çekiyor
Çalıştay ilgi çekiyor
Başarı Yozgat’tan esecek
Başarı Yozgat’tan esecek
Gururlandıran başarı
Gururlandıran başarı
4 BİN VELİYE EĞİTİM
4 BİN VELİYE EĞİTİM
Aynı sofrayı paylaştılar
Aynı sofrayı paylaştılar
Köyde okuma etkinliği
Köyde okuma etkinliği
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim