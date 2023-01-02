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“SORGED dolup taştı”

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından dernek ofisinde düzenlenen “Kitap Sizden Çay Bizden” etkinliğine 60 genç katıldı.

02 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
“SORGED dolup taştı”

SORGED bugün dolup taştı” diyen Dernek Başkanı Halil Uğuz, “‘Kitap Sizden Çay Bizden’ kitap okuma günlerimiz devam ediyor. Bugün yaklaşık 60 gencin katılımıyla okuduk kitaplarımızı. Yozgat'ın meşhur yemeği Desti Kebabını tattık. Çay eşliğinde sohbet etmek ise en keyiflisiydi. Katılım sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” dedi. 
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 02.01.2023 09:14
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