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Son ders ziyaret

Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri “okuma eğitimi” dersi kapsamında Yozgat Bebek ve Çocuk Kütüphanesini ziyaret etti. 

27 Aralık 2022 Salı 18:09
Son ders ziyaret

Ders sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Pakize Urfalı Dadandı tarafından dönemin son dersi olarak planlanan ziyarette öğretmen adayları Türkiye’nin 8. bebek ve çocuk kütüphanesini inceleme fırsatı buldular. 
Ders kapsamında; okuma kültürünün oluşmasında günümüz kütüphanelerinin işlevi, okul ve şehir kütüphanelerinin şekillendirilmesi ve çok yönlü olarak kullanılması üzerine tartışmalar yapıldı. 
Bu amaçla ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin okuma alışkanlığı edinmelerini, okumaya yönelik olumlu tutumlar geliştirmelerini sağlamada kullanılabilecek “Kütüphanede Drama”  adlı etkinlikle bir çocuk kitabı yaratıcı drama yöntemiyle ele alındı.
Fakülte Dekanı Profesör Dr. Nezahet Güçlü kütüphaneyi ziyaretleri sürecinde öğretmen adayları ile bir araya gelerek, öğretmen adaylarının kütüphaneye ziyaretlerinin çok anlamlı olduğunu ve zaman zaman bu etkinliklerin tekrarlanmasının değerli olduğunu vurguladı. 
Öğretmen adaylarının süreç hakkındaki değerlendirmeleri ile ziyaret sona erdi. 
»Haber Merkezi

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Son Ders Ziyaret
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