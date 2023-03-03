Sınıf birincilerine ödül

Ödül törenine vakıf başkanı, Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri, okul idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Törende konuşan Yozgat İmam Hatip Liseleri Mezunları Vakfı Başkanı Nizamettin Şahiner; ’’ Öğrencilerimizin başarılarını artırmak için yeteri miktarda üniversite hazırlık testi temin ediyoruz. Ayrıca üç okulumuzda toplam 44 sınıfımızın sınıf birincilerini ödüllendirdik. İkinci dönemde aynı şekilde ödüllendirmeye devam edeceğiz. Amacımız öğrencilerin başarı düzeyini daha yukarı seviyelere çekmek, üniversiteyi kazanların sayısını artırmak, Üniversiteyi kazanan öğrencilere burs temin ediyoruz etmeye devam edeceğiz. Gayemiz özelde İmam Hatip Liselerinin, genelde ise Yozgat’ımızın eğitim seviyesine katkıda bulunmak ve onları iyiye ve daha güzele yönlendirmek’’ dedi. »Haber Merkezi