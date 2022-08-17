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Sınavlar başladı

Yozgat Bozok Üniversitesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için Spor Bilimleri Fakültesine Özel Yetenek Sınavları için başvuruda bulunan öğrencilerin sınavları başladı. 

17 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
Sınavlar başladı

Üniversite kapalı spor salonunda yapılacak olan Özel Yetenek Sınavları öncesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, öğrencilerle bir araya gelerek, sınavlarında başarılar diledi.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Sizler bu ülkenin yarınları ve geleceğisiniz. Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini tercih ettiğiniz ve Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde okumak ve sınavlara katılım sağlamak üzere Türkiye’nin dört bir yanından Yozgat’a ve Üniversitemize geldiniz. Bu sene Spor Bilimleri Fakültemize rekor bir başvuru var. 3 bin 546 Öğrenci özel yetenek sınavları için başvuruda bulundu. Spor Bilimleri Fakültesi her açıdan zihnen, bedenen ve ahlaken sağlıklı olan gençlere kapısını açıyor Biz de hak eden kazansın istiyoruz.  Onun için hazırladığımız kulvarda tamamen objektif ve sizlerin performansı ölçülerek değerlendirme yapılıyor. Yozgat Bozok Üniversitesi her dala önem verdiği gibi spora da büyük önem veren bir üniversitedir. Spor Bilimleri Fakültemiz de alanında donanımlı uzman akademik kadrosu ile eğitim-öğretim süreçlerini yönetiyor. Yeni Spor Bilimleri Fakültemizin inşaatı bitmek üzere ve şu anda yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Yozgat konum itibari ile önemli bir kavşak noktasında ve ulaşımda her hangi bir sorunu olmayan, yurt sorunu bulunmayan illerden bir tanesi. Yozgat, imkân ve fırsatları açısından öğrenci şehridir. Hedeflerinizi mutlaka en yüksek tutun ve ben spor bilimleri alanında en iyisi hatta milli sporcu unvanının sahip olmalıyım gibi bir hedef ve hayaliniz olsun. Bu vesileyle Özel Yetenek Sınavı'na giren bütün öğrenci adaylarımıza başarılar diliyorum.”
Özel Yetenek Sınavları başlaması nedeniyle düzenlenen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü ve akademik personel katıldı.
250 öğrencinin alınacağı Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarına 3 bin 546 kişi başvuruda bulundu. Başvurular arasında 572 aday spor lisesi mezunu, 70 aday milli sporcu, 11 engelli aday da yer alıyor. Dün başlayan sınavlar 21 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek. »Haber Merkezi

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Sınavlar Başladı
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