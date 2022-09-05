Sınav başarıyla tamamlandı

Türkiye 852 bin 461 öğrencinin başvurduğu sınav, 770 yurt içi ve 1 yurt dışı sınav merkezinde 2 bin 926 okul ve 45 bin 479 salonda yapıldı. Yozgat’ta ise sınava 34 okulda 359 salonda yapılan sınava toplam 6 bin 491 öğrenci katıldı. Sınav sonuçları, 23 Eylül 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Sınav güvenliğinin üst düzeyde ve huzur içerisinde tamamlanması için her türlü tedbir alınmış olup sınavda yaklaşık 820 yönetici ve öğretmen görev aldı. Başarılı bir şekilde yürüten ve sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında büyük emeği olan yönetici, öğretmen ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi