Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15
az bulutlu
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.222,74
ALTIN
1.001,73
DOLAR
18,23
STERLİN
20,94
EURO
18,08

Sınav başarıyla tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Yozgat’ta sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

05 Eylül 2022 Pazartesi 02:14
Sınav başarıyla tamamlandı

Türkiye 852 bin 461 öğrencinin başvurduğu sınav, 770 yurt içi ve 1 yurt dışı sınav merkezinde 2 bin 926 okul ve 45 bin 479 salonda yapıldı. Yozgat’ta ise sınava 34 okulda 359 salonda yapılan sınava toplam 6 bin 491 öğrenci katıldı. Sınav sonuçları, 23 Eylül 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. 
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Sınav güvenliğinin üst düzeyde ve huzur içerisinde tamamlanması için her türlü tedbir alınmış olup sınavda yaklaşık 820 yönetici ve öğretmen görev aldı. Başarılı bir şekilde yürüten ve sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında büyük emeği olan yönetici, öğretmen ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Sınav Başarıyla Tamamlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitimler devam ediyor
Eğitimler devam ediyor
Eğitim toplantısı
Eğitim toplantısı
Çalışmalar yapıldı
Çalışmalar yapıldı
Yerinde inceledi
Yerinde inceledi
ikili eğitime son
ikili eğitime son
Genel uyum eğitimi
Genel uyum eğitimi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim