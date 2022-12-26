Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, “Şiddete maruz kalan kadınların başvurduğu ilk yer olan kolluk kuvvetlerinde, farkındalığı artırmak amacıyla adaylara verilen eğitim önem arz etmektedir. Eğitimlerde, şiddete maruz kalan kadınlara sunulan hizmetler, yasal dayanaklar, şiddetle mücadelede hizmet sunan kurum kuruluşlar ile bu kuruluşların görev ve sorumlulukları üzerinde de duruldu." dedi.

Yozgat kolluk kuvvetleri ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik işbirliğinin devam ettiğini belirten Neşeli, polis teşkilatının özellikle, şiddet mağdurunun korunması ve can güvenliğinin sağlanması noktasında kritik bir rol ve sorumluluğu olduğunu söyledi.

Polis Akademisi öğrencilerine, mezun olmadan önce eğitim verildiğini ifade eden Neşeli, “Bu eğitim döneminde Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören 453 kursiyer kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim aldı. İl Müdürlüğümüze bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’nde görevli sosyal çalışmacı Neslihan Cengiz tarafından verilen eğitimlerde, kadına yönelik şiddet tanımı, biçimleri, yaygınlığı üzerine bilgi verildi. Ayrıca, eğitimlerde, şiddete maruz kalan kadınlara sunulan hizmetler, yasal dayanaklar, şiddetle mücadelede hizmet sunan kurum kuruluşlar ile bu kuruluşların görev ve sorumlulukları üzerinde de duruldu.” şeklinde konuştu.

Neşeli son olarak, “İl Müdürlüğü olarak bizleri birey ve toplumun huzur ve güveni için çalışacak Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri ile buluşturan, farkındalık çalışmalarımıza her zaman destek sunan Polis Akademisi Müdürü Zafer Kişi’ye teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi