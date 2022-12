“Sevdamız eğitim”

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü öncülüğünde Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen eTwinning Projesi belge takdim töreni gerçekleştirildi.

Valilik konferans salonunda düzenlenen programa Vali Ziya Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ilçe milli eğitim müdürleri ve öretmenler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Ziya Polat, başarılı öğretmenlerin belgelerini vermekten mutluluk duyduğunu söyledi.

“SAHAYA YANSITMAK LAZIM”

Eğitimi aylarca ve yıllarca konuşmak değil konuşulanların sahaya yansıtması gerektiğini ifade eden Vali Polat, “Sadece öğretmenlerimiz için söylemiyorum devlet ve kamu hizmeti yürüten işçi kardeşlerimizden adanmış ruhu ile hizmet etmek zorunlu olduğumuzun farkına varmamız lazım. Bizim amacımız 450 okulumuzda hepsinin bu projenin hayata geçmesi. Projelerin sadece kağıt üzerinde değil öğretmen arkadaşlarımızın yaptıkları projeleri çocuklarımızın kalbine dokunacak projeler istiyoruz. Yapılan projeler için bütün öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Projeleri yaparken zorlanıyoruz belki ama öğretmen arkadaşlarımızın her zaman emrindeyiz. Vali olarak bu şehrin eğitime yavrularımızın kalbine dokunacak her projenin sonuna kadar yanınızdayız. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri olarak öğretmen arkadaşlarımızın önlerini açın bütün imkanları sağlayın. Proje yapmak için yola çıkan arkadaşlarımızın zorlandığını biliyoruz o zorlukları aşmak bizim görevimiz. Siz yeter ki yiğitler şehri Yozgat için Yozgat’ın evlatları için proje üretin. Kalplerine ve yüreklerine dokunduğumuz an göreceksiniz ki memleket çok güzel olacak. Bizler sadece akıllara dokunmak değil yüreklere de dokunmak zorundayız devletine, milletine, bayrağına, ezanına, atasına ecdadına bağlı olmasını istiyoruz. Bizim iyi insanlara ihtiyacımız var. Tornacıya ihtiyacımız var, kaportacıya ihtiyacımız var, fırın işleten arkadaşlarımıza da ihtiyacımız var ama iyi ve dürüst insana ihtiyacımız var. Türkiye’de şiddeti ve bağımlılığı konuşuyoruz konuşmamamız gereken konuları konuşuyoruz. Kendimizden özümüzden ayrılmalar olmuş bir an önce özümüze dönmemiz lazım. Ailelerimizi de bu projelere çekmemiz lazım bizim sadece eğitim sistemine değil Anne Babanın bu işe dahil olmasını istiyoruz. Bizler kısa yoldan kaçmasını biliyoruz sonradan diyoruz ki eğitimimiz bozuk ama çocuk aileden geliyor. Ailelerimize yönelik sosyal projeler üretmemiz lazım. Devletimizin bütün imkanlarını seferber etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK FAYDA SAĞLAMAKTADIR”

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Bilimin ışığında yapılan projeler öğretmen ve öğrencilerimizin ufkunu genişletmeye, kendini geliştirmeye ve merak duygusu uyandırarak farklı alanlara yönelerek geleceğimizi emanet ettiğimiz evlatlarımızın kendi yeteneklerini keşfetmeye ve keşfettikleri bu yetenekler doğrultusunda bir yol haritası çizmelerine büyük fayda sağlamaktadır.” dedi.

Teknofest, eTwining, Tübitak, Erasmus gibi Ulusal ve Uluslararası platformlarda yapılan projelere katılan öğrencilerin bir sorun belirleyip o soruna çözüm önerisi getirerek insanlığın yaşamanı daha rahat sürdürmelerine sağlamakla birlikte bu projelerini geliştirip ülkemizin teknolojik gücüne de katkı sağlamakta olduğunu ifade eden Yazıcı, “Bu kapsamda Uluslararası platformda yüksek öneme ve değere sahip olan eTwining Ülkemizin de içinde bulunduğu 44 ülkeden öğretmenlerin yer aldığı Avrupa’nın en büyük öğrenme topluluğudur. Topluluğun amacı teknolojinin eğitime entegre edilmesi, yabancı dil becerileninin geliştirilmesi ve yenilikçi pedagojilerin uygulandığı güvenli e-öğrenme platformudur. Bu platform sayesinde okullar arasında ortaklık kurularak yapılan projelerle kişisel ve mesleki gelişimlere katkı sağlanmakla birlikte Avrupa’daki bir okul ile deneyim, bilgi ve beceriler paylaşılmaktadır. eTwining platformunun tanıtımları Müdürlüğümüz Ar-Ge biriminde görevli arkadaşlarımız tarafından yüz yüze ve online şekilde sürekli yapılarak öğretmen ve öğrencilerimize katılımları ve proje hazırlamaları konunda destek olunmaktadır. 2009 yılı itibariyle Milli Eğitim Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğümüzün Ulusal Destek Servisi koordinesinde yürütülen eTwinning projelerimiz okul öncesinden Ortaöğretim kurumlarımızdaki öğretmen ve öğrencilerimizin yararlandığı bu değerli platformda 91 öğretmenimize Kalite Etiketi Belgesi, 78 okul Müdürümüze ise kurumları adına kalite etiketi Levhası ve belgeleri takdim edilecektir. Hedefimiz, bu sayıyı daha da yükselterek öğretmen ve öğrencimizi projelere dahil edip proje hazırlamaları noktasında eğitmek ve motive etmektir. Belge almayı hak eden okullarımızın yöneticilerini, öğretmenlerimiz ile birlikte projelere dahil olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, ‘Sevdamız eğitim’ sloganıyla eğitimin tüm süreçlerinde bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Valimize, destekleri için Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Rektörümüze ve Müdürlüğümüz Ar-Ge birimine teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

»Selma Şahin