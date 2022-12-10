Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.005,30
ALTIN
1.075,92
DOLAR
18,64
STERLİN
22,86
EURO
19,64

Seminer düzenlendi

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kurum bakımı hizmetinden faydalanan gençlere yönelik ‘Finansal Okuryazarlık ve Bütçe Yönetimi’ semineri düzenlendi.

10 Aralık 2022 Cumartesi 02:11
Seminer düzenlendi

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli Sosyolog Merve Er tarafından düzenlenen eğitim ile ‘Finansal Okuryazarlık ve Bütçe Yönetimi’nin her bireyin sahip olması gereken yetkinliklerden biri olduğuna değinildi.
Eğitimin okullarda öğretilmesi gerektiğine değinen Er, “Finansal okuryazarlık ihtiyacının aslında parayla buluşulan ilk andan itibaren başlar. İlkokul çağında harçlık almaya başlanmasıyla parayla ilişkinin başladığı, lise çağlarında kendi harçlığını çıkarmak için aile yanında çalışan kişilerin finansal okuryazarlığa ihtiyacı var. Sosyal Hizmet Kuruluşlarından ayrılan çocukların kendi bütçesini oluşturması, gelir, gider dengesi kurması. Kısacası harcama ve yatırımlarını yönetmesi iş ve aile hayatı ile toplumsal ilişkileri açısından büyük önem arz etmektedir.” dedi. 
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Seminer Düzenlendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çevrimiçi seminer
Çevrimiçi seminer
Eğitim değerlendirildi
Eğitim değerlendirildi
Personele eğitim
Personele eğitim
“Sevdamız eğitim”
“Sevdamız eğitim”
Fikir alışverişi yapıldı
Fikir alışverişi yapıldı
Çevrimiçi seminer
Çevrimiçi seminer
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim