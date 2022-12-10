Seminer düzenlendi

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli Sosyolog Merve Er tarafından düzenlenen eğitim ile ‘Finansal Okuryazarlık ve Bütçe Yönetimi’nin her bireyin sahip olması gereken yetkinliklerden biri olduğuna değinildi.

Eğitimin okullarda öğretilmesi gerektiğine değinen Er, “Finansal okuryazarlık ihtiyacının aslında parayla buluşulan ilk andan itibaren başlar. İlkokul çağında harçlık almaya başlanmasıyla parayla ilişkinin başladığı, lise çağlarında kendi harçlığını çıkarmak için aile yanında çalışan kişilerin finansal okuryazarlığa ihtiyacı var. Sosyal Hizmet Kuruluşlarından ayrılan çocukların kendi bütçesini oluşturması, gelir, gider dengesi kurması. Kısacası harcama ve yatırımlarını yönetmesi iş ve aile hayatı ile toplumsal ilişkileri açısından büyük önem arz etmektedir.” dedi.

Haber Merkezi