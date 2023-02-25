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Seferberlik devam ediyor

Yerköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü deprem bölgesindeki depremzedeler için vatandaşların desteği ile alınan kumaşlarla usta öğreticileri, öğretmenler ve vatandaşlardan oluşan ekipler tarafından ilk günden itibaren üretim devam ediyor.

25 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
Seferberlik devam ediyor

Deprem bölgesindeki kardeşlerimize destek olmak için sürekli üretim yapan Yerköy Halk Eğitim Merkezi adeta bir üretim merkezine döndü. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası Yerköy Halk Eğitimi Merkezi depremin ilk gününden itibaren depremzedeler için bere, atkı, eşofman takımı, eldiven, battaniye, sweatshirt, uyku tulumu hazırlıkları aralıksız devam ediyor.
Yardımsever vatandaşların katkıları ile temin edilen kumaşlar usta öğreticilerin özverili çalışmaları sayesinde tamamlanıp deprem bölgesine gönderiliyor. 
Yerköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Celal Yılmaz yaptığı açıklamada, "Depremzedelere destek olmak için Müdürlüğümüz bünyesinde açılan dikiş kurslarımızda usta öğreticilerimiz, kursiyerlerimiz ve kumaş desteğinde bulunan yardımseverlerimizin katkılarıyla üretilen ürünlerimizi depremzedelere gönderilmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ediyoruz. Bu kısa sürede elimizden geldiğince daha fazla ürün hazırlamaya çabalıyoruz. Depremzede kardeşlerimizin bir nebze de olsa yaralarını sarmak istiyoruz. Maddi ve manevi emek ve desteği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Seferberlik Devam Ediyor
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