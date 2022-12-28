Sanatlar gün yüzüne çıkıyor

Halk Eğitim Merkezlerinde usta öğreticiler tarafından verilen kurslarda kursiyerler tarihi gün yüzüne çıkartıyor.

Çini işlemeciliği, ahşap yakma, dekoratif ahşap süsleme, ametist taşı işlemeciliği, yöresel desenlerle kilim dokuma, çelik kalem bakır işlemeciliği ve ebru hat tezhip gibi birçok unutulmaya yüz tutmuş sanatlar halk Eğitim Merkezlerinde can buluyor

Kurslar ile unutulan sanatların kuşaktan kuşa aktarılacağını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Yozgat Halk Eğitimi Merkezlerinde, Türk Milli Eğitimi'nin genel amaçları ile hayat boyu öğrenmenin amaç ve fonksiyonlarını gerçekleştirmek üzere ülkemizin en ücra yerlerine kadar hizmet götüren eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlarımızda, örgün eğitimden çeşitli nedenlerle yararlanamayan insanımızın çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerileri elde edebilmelerine imkan tanınmakta ve eğitim ortamları oluşturulmaktadır.

Aynı zamanda Halk Eğitim Merkezlerimiz unutulmaya yüz tutmuş pek az kişi tarafından bilinen sanat dallarını da tarihin tozlu raflarından gün yüzüne çıkarıp ustalar tarafından vatandaşlarımıza öğretmektedir. Örneğin; çini işlemeciliği, ahşap yakma, dekoratif ahşap süsleme, ametist taşı işlemeciliği, yöresel desenlerle kilim dokuma, çelik kalem bakır işlemeciliği ve ebru hat tezhip kursu gibi bir kurs atölyelerimizde can bulup gün yüzüne çıkarak kuşaktan kuşa aktarılmaktadır.” dedi.

“SİZ İSTEYİN BİZ AÇALIM”

Köy Yaşam Merkezleri hakkında bilgi veren Yazıcı, “Kurulan Köy Yaşam Merkezleriyle de en uzaktaki köyümüze bile vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda kurslar açılarak hizmet verilmektedir. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde 75 kurs alanında, 3 bin 880 kurs programı bulunmaktadır. Halk Eğitim Merkezimiz yönetici, öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür eder, tüm vatandaşlarımızı kurslarımıza bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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