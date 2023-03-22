Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.906,63
ALTIN
1.188,61
DOLAR
19,06
STERLİN
23,36
EURO
20,59

Ramazan etkinlikleri konuşuldu

Kadışehri ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy başkanlığında Ramazan ayında yapılacak etkinlikler hakkında toplantı düzenlendi. 

22 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Ramazan etkinlikleri konuşuldu

Her sene düzenli olarak yapılan etkinliklerin bu senede yapılması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda düzenlenecek olana Ramazan ayına özel yarışmalar ve etkinlikler görüşüldü. 
Toplantı hakkında açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Ramazan gönüllerimizin huzuru, cennetin anahtarıdır. Sabrın cennetle buluştuğu mübarek bir aydır. Bu güzel ayı dolu dolu geçirmek ve öğrencilerimize manevi hazları tattırmak en önemli görevlerimizden biridir. Bu amaçla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayına özel yarışma ve etkinlikleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerimizle toplantı yaparak plandık.  Öğretmenlerimize teşekkür ediyor, Ramazan'ın feyz ve bereketinden müstefid olmayı temenni ediyorum.” dedi. »Selma Şahin 

Anahtar Kelimeler:
Ramazan Etkinlikleri Konuşuldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ZEKÂ DOLU REKABET
ZEKÂ DOLU REKABET
‘Gıda Güvenliği ve İsraf’ eğitimi
‘Gıda Güvenliği ve İsraf’ eğitimi
Çocuklar proje yolunda
Çocuklar proje yolunda
Eğitimler devam ediyor
Eğitimler devam ediyor
Matematiğe yolculuk
Matematiğe yolculuk
Çalışmalar yoğunlaşıyor
Çalışmalar yoğunlaşıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim