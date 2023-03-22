Ramazan etkinlikleri konuşuldu

Her sene düzenli olarak yapılan etkinliklerin bu senede yapılması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda düzenlenecek olana Ramazan ayına özel yarışmalar ve etkinlikler görüşüldü.

Toplantı hakkında açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Ramazan gönüllerimizin huzuru, cennetin anahtarıdır. Sabrın cennetle buluştuğu mübarek bir aydır. Bu güzel ayı dolu dolu geçirmek ve öğrencilerimize manevi hazları tattırmak en önemli görevlerimizden biridir. Bu amaçla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayına özel yarışma ve etkinlikleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerimizle toplantı yaparak plandık. Öğretmenlerimize teşekkür ediyor, Ramazan'ın feyz ve bereketinden müstefid olmayı temenni ediyorum.” dedi. »Selma Şahin