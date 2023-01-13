Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.970,71
ALTIN
1.145,84
DOLAR
18,80
STERLİN
22,99
EURO
20,41

Projeye dahil edildi

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, okul ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

13 Ocak 2023 Cuma 02:00
Projeye dahil edildi

Ziyaretleri kapsamında Fakıdağ Osman Durmaz İlkokulunu ziyaret etten Akkan’a, şube müdürleri eşlik etti. 
Öğrenciler ve okul öğretmeni ile sohbet eden Akkan, okul öğretmeninden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alırken, öğrenciler ile dersler hakkında sohbet etti. 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Köy Yaşam Merkezleri projesi kapsamında Fakıdağ Osman Durmaz İlkokulunun dahil edileceğini ve çalışmalara başlandığını belirterek ziyaretini sonlandırdı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Projeye Dahil Edildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmen topluluğuna ödül
Öğretmen topluluğuna ödül
Okudular anlattılar
Okudular anlattılar
Uyum ve işbirliği
Uyum ve işbirliği
“Sorun çok artması değil”
“Sorun çok artması değil”
Evliliği uzatır
Evliliği uzatır
Güzel okuyan kazandı
Güzel okuyan kazandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim