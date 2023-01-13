Projeye dahil edildi

Ziyaretleri kapsamında Fakıdağ Osman Durmaz İlkokulunu ziyaret etten Akkan’a, şube müdürleri eşlik etti.

Öğrenciler ve okul öğretmeni ile sohbet eden Akkan, okul öğretmeninden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alırken, öğrenciler ile dersler hakkında sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Köy Yaşam Merkezleri projesi kapsamında Fakıdağ Osman Durmaz İlkokulunun dahil edileceğini ve çalışmalara başlandığını belirterek ziyaretini sonlandırdı. »Haber Merkezi