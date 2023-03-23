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Proje yarışmasında Yozgat rüzgârı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 54. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında Yozgat Rüzgârı esmeye devam ettiğini söyledi.

23 Mart 2023 Perşembe 02:00
Proje yarışmasında Yozgat rüzgârı

Yazıcı konu ile alakalı yaptığı açıklamada; “TÜBİTAK tarafından düzenlenen 54. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına bu yıl 27 bin 13 proje başvurusu yapılmıştır. Proje başvurular görevli jüri üyeleri tarafından değerlendirilmiş ve yapılan ön değerlendirme sonucunda 12 alanda toplam bin 440 proje yarışmanın bölge aşamasına katılmaya hak kazanmıştır. İlimizden projeye toplam 72 başvuru yapılmış olup 9 projemiz bölge aşaması proje değerlendirmelerine gitmeye hak kazanmıştır. Kayseri Bölgesinde ilimizden bölge aşaması proje değerlendirmesine katılacak okullarımızın yönetici, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür eder başarılar dilerim.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 23.03.2023 09:49
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Milli Eğitim BakanlığıEğitimKayseriYusuf YazıcıYOZGAT İl Milli Eğitim MüdürlüğüProje Yarışmasında Yozgat Rüzgârı
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