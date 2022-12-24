Proje ilk 200’de

Sarıkaya Fatih Ortaokulu Türkçe öğretmeni Esra Tekneci, 2021 2022 eğitim ve öğretim yılında 7.sınıf öğrencileri ile birlikte eTwinning platformunda ''Doğru İletişimin Anahtarı'' adlı projeyi gerçekleştirdi.

Projenin kurucusu olan Esra Tekneci, 41 bin 846 proje arasından ilk 200'e girerek 26-28 Aralık 2021 tarihlerinde Antalya Aksu'da düzenlenecek olan 13. eTwinning Ulusal Kongresine davet edildi.

Yozgat İl Milli eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okul yöneticilerine, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti. »Haber Merkezi