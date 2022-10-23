Proje devam ediyor

Proje kapsamında, değerler kulübüne seçilen gönüllü öğrenciler ile yıl boyu çeşitli eğitim ve saha çalışması yapılarak gençlerin manevi dünyalarına etkin bir dokunuş yapılması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Yozgat Fatma Temel Turhan Orta Okulu 5. sınıf öğrencileri İl Müftü Ali Gülden’i ziyaret etti. Akabinde öğrenciler, Bilal Şahin Camii ve Müftülük Gençlik Merkezini gezdi. »Haber Merkezi