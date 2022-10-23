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Proje devam ediyor

Yozgat İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünün iş birliğinde hazırlanan ‘Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ projesi 2022-2023 eğitim öğretim yılında da devam ediyor.

23 Ekim 2022 Pazar 02:58
Proje devam ediyor

Proje kapsamında, değerler kulübüne seçilen gönüllü öğrenciler ile yıl boyu çeşitli eğitim ve saha çalışması yapılarak gençlerin manevi dünyalarına etkin bir dokunuş yapılması hedeflenmektedir.
Bu kapsamda Yozgat Fatma Temel Turhan Orta Okulu 5. sınıf öğrencileri İl Müftü Ali Gülden’i ziyaret etti. Akabinde öğrenciler, Bilal Şahin Camii ve Müftülük Gençlik Merkezini gezdi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
PROJE DEVAM EDiYOR
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