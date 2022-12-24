Proje devam ediyor

Proje kapsamın öğrenciler ile sık sık bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, bugün Şehit Bünyamin Duymaz İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

Değerlendirme toplantısı kapsamında öğrencilere kahvaltıda bir araya gelen Aksoy, kitap değerlendirmesi yaptı.



Proje kapsamında öğrenciler ile bir araya geldiklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “ Okuyorum-Anlatıyorum Projesi kapsamında Şehit Bünyamin Duymaz İlkokulu öğrencilerini misafir ederek kitap değerlendirmesi yaptık. Değerlerimizin öğretilmesine ve yaşatılmasına yönelik hassasiyet göstererek yürütmeye devam ettiğimiz projemiz, öğrencilerimizin akademik ve duyuşsal gelişimlerine önemli katkılar sağlamaktadır. İki yıldır projemize destek olan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim. Tüm çabamız geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimizin mutluluğu için.” dedi. »Haber Merkezi