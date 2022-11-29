Proje devam ediyor

Aksoy, Eser Projesi kapsamında okullarda devam etmekte olan okuma etkinliğine bu hafta Gümüşsu İlk-Ortaokuluna giderek katıldı. Öğrenciler ile okuma sonrası kitap değerlendirmesi yaparak, anlama ve ifade edebilme becerilerine katkı sağladığını söyledi.

Daha sonra projenin yürütülmesinden bahseden Aksoy, “Projenin okullarımızda aktif bir şekilde uygulanmasını sağlayan okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

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