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Proje başlıyor

Kadışehri ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3 yıldır devam eden ‘Kadışehri Okuyor Projesi’ bugünden itibaren başlıyor. 

26 Eylül 2022 Pazartesi 02:14
Proje başlıyor

Öğrencilerin okuma ve anlama becerilerini geliştirmek için başlatılan proje kaldığı yerden devam ediyor. 
2022- 2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte Kadışehri ilçesindeki okullarda proje bugünden itibaren başlıyor.
Proje ile ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Yaklaşık üç yıldır kesintisiz olarak devam etmekte olan ‘Kadışehri Okuyor Projesi’ yeni eğitim öğretim yılında uygulanmak üzere bugünden itibaren tekrar başlayacaktır. Sevgili öğrencilerimizin okuma ve anlama becerilerini geliştirmek için başlatılmış olan bu projemize destek olan başta okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, sevgili yavrularımıza katkı sunmasını diliyorum” dedi. 
»Haber Merkezi

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Proje Başlıyor
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