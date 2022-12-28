Proje başlıyor

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün öncülük ettiği hayırseverler tarafından finanse edilen gezi projesi ile öğrenciler tarihi, kültürel ve dini mekanları gezerek görerek öğrenecekler.

9, 10, 11 ve 12’nci sınıflara yönelik bir proje olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, “Çok Okuyan Çok Gezer Projesi, ilçemizde öğrenim gören 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerine dini, tarihi, kültürel ve ahlaki değerlerimizin kitaplar ile kazandırılması ve pekiştirilmesi amacıyla hazırlanmış bir projedir. Proje ile Türk yazarlar tarafından kaleme alınmış ve farklı değerlerimizi işleyen kitapların öğrencilerimiz tarafından okunması sağlayarak dini, tarihi, kültürel ve ahlaki değerlerinin farkında olan ve gündelik yaşamda bu değerlere riayet eden öğrenciler yetiştirmektir. Proje kapsamında okunan kitaplardan sınav olacak öğrencilerimiz içerisinden ilk 30'a giren öğrenciler İstanbul gezisi ile ödüllendirilecekler. Projemizin tüm finansmanı hayırseverler tarafından sağlanacaktır. Projemizin yavrularımıza hayırlı olması dileklerimizle.” dedi.

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