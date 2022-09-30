Proje başarısı

Projede, Avrupa ülkeleri arasında Türkiye'nin bitümlü karışım üretim miktarının yüksek, modifiye bitümlü karışım miktarının çok düşük olmasından dolayı ülkemizde asfalt yolların bakım onarımına önemli bir harcama yapıldığı, dolayısıyla bitümlü karışımların modifiye edilmesinin önemli olduğu vurgulanıyor.

Bu bağlamda projede lifleri çıkarılmış endüstriyel kenevir saplarının pirolizi ile elde edilen biyoçarın, bitümlü bağlayıcıların düşük sıcaklık ve yorulma performansı ile bitümlü karışımların yorulma ve tekerlek izi performansı üzerindeki etkilerinin incelenmesi planlanmaktadır.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Dr. Yüksel Taşdemir’in danışman olarak yer aldığı TÜBİTAK 1002-A projesinin kabul edilmesinden dolayı bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Farklı alanlarda yaptıkları çalışmalarla üniversitemize değer katan akademisyenlerimiz bizleri gururlandırmaktadır. Kazanılan her bir başarı, Üniversitemizin kararlılıkla yürüttüğü marka üniversite olma çıtasını bir adım daha yükseltmektedir. Kıymetli Öğretim Üyesi Hocamızın özellikle İhtisas Alanımız olan Endüstriyel Kenevir üzerine yaptığı çalışma ayrıca bizim için büyük bir önem arz etmektedir. Kendisini danışman olarak yürüttüğü bu çalışmadan dolayı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

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