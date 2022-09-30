Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.146,89
ALTIN
989,08
DOLAR
18,51
STERLİN
20,77
EURO
18,25

Proje başarısı

Yürütücülüğünü YÖK 100/2000 doktora burs programı bursiyeri doktora öğrencisi İbrahim Aslan’ın yaptığı, Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Dr. Yüksel Taşdemir’in danışman olarak yer aldığı ‘Endüstriyel Kenevir Sapının Pirolizinden Elde Edilen Biyoçar Katkısının Bitümlü Bağlayıcı ve Bitümlü Karışımların Performansına Etkisi’ başlıklı proje ‘1002-A Hızlı Destek Modülü’ kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu.

30 Eylül 2022 Cuma 02:11
Proje başarısı

Projede, Avrupa ülkeleri arasında Türkiye'nin bitümlü karışım üretim miktarının yüksek, modifiye bitümlü karışım miktarının çok düşük olmasından dolayı ülkemizde asfalt yolların bakım onarımına önemli bir harcama yapıldığı, dolayısıyla bitümlü karışımların modifiye edilmesinin önemli olduğu vurgulanıyor.
Bu bağlamda projede lifleri çıkarılmış endüstriyel kenevir saplarının pirolizi ile elde edilen biyoçarın, bitümlü bağlayıcıların düşük sıcaklık ve yorulma performansı ile bitümlü karışımların yorulma ve tekerlek izi performansı üzerindeki etkilerinin incelenmesi planlanmaktadır.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Dr. Yüksel Taşdemir’in danışman olarak yer aldığı TÜBİTAK 1002-A projesinin kabul edilmesinden dolayı bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Farklı alanlarda yaptıkları çalışmalarla üniversitemize değer katan akademisyenlerimiz bizleri gururlandırmaktadır. Kazanılan her bir başarı, Üniversitemizin kararlılıkla yürüttüğü marka üniversite olma çıtasını bir adım daha yükseltmektedir. Kıymetli Öğretim Üyesi Hocamızın özellikle İhtisas Alanımız olan Endüstriyel Kenevir üzerine yaptığı çalışma ayrıca bizim için büyük bir önem arz etmektedir. Kendisini danışman olarak yürüttüğü bu çalışmadan dolayı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Proje Başarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emniyetten eğitim
Emniyetten eğitim
Proje başlıyor
Proje başlıyor
7’den 70’e eğitim
7’den 70’e eğitim
Eğitimler başladı
Eğitimler başladı
Gündem matematik
Gündem matematik
Öğrencileri ziyaret etti
Öğrencileri ziyaret etti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim