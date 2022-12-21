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Program sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gelecek Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bozok Üniversitesinde yapılan “Genç Girişimciler Geleceği Tasarlama Atölyesi” sona erdi.

21 Aralık 2022 Çarşamba 02:49
Program sona erdi

Üniversite öğrencilerinin girişimcilik ve sporu ilgilendiren farklı alanlarda bir arada çalışarak yenilikçi bakış açısının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen çalıştayda, gençler spor girişimciliğine teşvik edilerek bu alana yönelik  beyin fırtınası ile 2030 yılına dair  bir yol haritası çıkartıldı.
GÖK Çalıştayı kapsamında ise gençlerin farklı  disiplinlerde  edinilen bilginin bir arada kullanılabilmesi, gelecek odaklı düşünme kapasitesinin artırılması ve geleceklerini şekillendirilmesi adına cesaret ve değer algılarının güçlendirilmesi noktasında eğitimler verildi.
Etkinliğin kapanış programında Bozok Üniversite Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kara Moderatörlüğünde Tv Programcısı ve Profesyonel Sporcu Serdar Kılıç, Consubcon Genel Müdürü Emrah İnanç ve Gelecek Araştırmaları Enstitü Koordinatörü Coşkun Dolambay öğrencilerle bir araya geldi. Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkez’inde düzenlenen etkinliklere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yücel Güney ve Prof. Dr. Güngör Yılmaz katıldı.
Yediden yetmişe herkese doğayı sevdiren, doğa aşığı Serdar Kılıç öğrencilerin doğaya ilişkin merak ettiklerini soruları yanıtladı. 
Consubcon Genel Müdürü Emrah İnanç kurduğu Taşeron Bankası sitesiyle yıllık ortalama 10 bin inşaat çalışına, Türkiye'de ve 22 ülkede istihdam imkanı sunduklarını belirterek  gençlere girişimci odaklı olmalarına ilişkin bilgiler aktardı. Gelecek Araştırmaları Enstitü Koordinatörü Coşkun Dolambay öğrencilere seslenerek “Zamanımızda, henüz karşılaşmadığımız sorunların çözümlerini aradıklarını, kendilerine yapamayacaklarını söyleyenlerin çok olacağını, asla onlara inanıp vazgeçmemeleri” gerektiği öğüdünde bulundu. 
»Haber Merkezi

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Program Sona Erdi
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