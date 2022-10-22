Program düzenlendi

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, Şube Müdürleri Yasin Gürsoy ve Rıza Uslu, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmen ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Daha sonra okul müdürü tarafından açılış konuşması yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından video ve oratoryo gösterimi oldu.

Çeşitli etkinlikler ile devam eden programda duygu dolu anlar yaşandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, programda emeği geçen herkese teşekkür etti. »Haber Merkezi