Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 2
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.934,63
ALTIN
990,47
DOLAR
18,58
STERLİN
21,05
EURO
18,37

Program düzenlendi

Saraykent ilçesinde, İmam Hatip Lisesi tarafından Mevlid-i Nebi Programı düzenlendi. 

22 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
Program düzenlendi

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, Şube Müdürleri Yasin Gürsoy ve Rıza Uslu, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmen ve veliler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Daha sonra okul müdürü tarafından açılış konuşması yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından video ve oratoryo gösterimi oldu. 
Çeşitli etkinlikler ile devam eden programda duygu dolu anlar yaşandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, programda emeği geçen herkese teşekkür etti. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Program Düzenlendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Yozgat'ı uzaktan tanıyan birisiyim”
“Yozgat'ı uzaktan tanıyan birisiyim”
Eğitim yararına kermes
Eğitim yararına kermes
Eğitimde işbirliği
Eğitimde işbirliği
Kadışehri okuyor
Kadışehri okuyor
Gençlere eğitim
Gençlere eğitim
Müdürler bir arada
Müdürler bir arada
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim