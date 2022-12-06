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Pilot okul seçildi

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Arçelik A.Ş. arasında 'Dijital Kanatlar' Projesi iş birliği anlaşması imzalandı. Proje kapsamında pilot okul olarak TOKİ Şehit Mehmet Koçak Ortaokulu seçildi. 

06 Aralık 2022 Salı 02:11
Pilot okul seçildi

'Dijital Kanatlar' Projesi 81 ilde 100 okulda 3 yıllık süreyle ortaokullarda 5 ve 6’ncı sınıflarda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım derslerinde, 7 ve 8’inci sınıflarda ise Teknoloji ve Tasarım derslerinde uygulanacak. Proje kapsamında seçilen pilot okullara İpad, Macbook Air, Twin kodlama seti, Arçelik 3D Yazıcı ve PLA flament temin edildi. Seçilen pilot okullardan bir tane Bilişim Teknolojileri, bir tane Teknoloji ve Tasarım öğretmeni projeyi uygulamak için eğitim aldı. Öğretmenlere ayrıca LMS sistemi üzerinden online ders içerikleri de verildi.
Pilot okul seçilmenin öğrenciler için avantajından bahseden TOKİ Şehit Mehmet Koçak Ortaokulu Müdürü Talip Çakır, “Bu kapsamada 81 ilden 100 okul arasına giren TOKİ Şehit Mehmet Koçak Ortaokulunda proje uygulanmaya başlamış olup, proje kapsamında yer alan materyaller okulumuza ulaştı. Öğrencilere 21’inci yüzyıl becerilerini kazandırmayı amaçlayan bu projenin öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diler, emek veren herkese teşekkür ederiz.” dedi. Haber Merkezi 

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Pilot Okul Seçildi
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