PiLOT iL OLACAK

Bu kapsamda Türkiye’de kenevir ile ilgili somut bir şekilde yatırıma ilişkin planlama yapan ve İstanbul’da tekstil alanında faaliyet gösteren ve ürettiği ürünleri ihraç eden Uğur Balkuv Triko A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Balkuv keneviri üretme hem de işleme özelinde kurmayı planladıkları kenevir entegre işleme tesisine ilişkin fikir alışverişinde bulunmak üzere Bozok üniversitesine geldi.

Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Uğur Balkuv Triko A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Balkuv, Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Endüstriyel Kenevir Araştırma Grupları’nda yer alan öğretim elemanları katıldı.

Fabrika kurmanın kolay iş olduğunu belirten Balkuv, hammaddenin buna bağlı olarak da tarımın geliştirilmesinin önemine değindi. Çiftçiye tahıl ürünlerinde olduğu gibi kenevire ilişkin devlet desteğinin olması noktasında henüz yasal düzenlemelerin yapılamadığını belirten Balkuv, kenevirin yaprak ve çiçeğini ürüne ve sanayiye dönüştürmedeki yasal zorluklardan söz etti.

Yozgat’a yatırım yapmayı planladıklarını belirten Uğur Balkuv, kırtık ve elyafı işleyecekleri izolasyon ve kompozit ürüne yönelik yapı sektörüne hitap eden, ya da mobilya ve savunma sektörüne yönelik yeni bir şey üretmenin gerekliliğine vurgu yaptı.

Kenevirin tarımsal açıdan Yozgat’ta denemesi gerektiğinin altını çizen Balkuv, “Elimizde üç tohum var. Bölgenin iklim koşullarına bakarak bu üç tohumu ekerek verimlilik analizi ortaya koyacağız. Yozgat’ın kuzeyi Samsun'un güneyi arasında hedeflediğimiz ve tarım yapacağımız lokasyonları belireceğiz. Tarım İl ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve İhtisas Üniversitemizin değerli akademisyenleriyle Mart-Nisan ayı içerisinde bölgede tohum verimliliklerini ölçecek süreçleri denememiz lazım. Bu bölgelerin tespiti çiftçilerin bilgilendirilmesi ve sürece dâhil etme çalışmalarını ivedilikle ortaya koyarak Yozgat'ın endüstriyel kenevir alanında bizlere sunacağı potansiyeli görmek istiyoruz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, medikal kenevirin endüstriye kazandırılması sürecinde devletimizin de yapacağı yasal düzenlemelerle ihtisas üniversitesi olarak geniş ürün yelpazesiyle Yozgat'ı pilot il haline dönüştürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Karadağ konuşmasının devamında: “Arzumuz bölgesel kalkınmaya odak süreçleri hayata geçirmeye gayret ederken literatüre yeni bilgiler kazandırarak bilgiyi sektörle ve sanayiciyle buluşturmaktı. Medikal kenevirin bütün biyokütlesinin ekonomiye kazandırılma süreçlerinde prototipleri hızla yaparak markalaşıyoruz” dedi.

Karadağ konuşmasının devamında şunları söyledi: “Kenevir, hammadde bulunması noktasında sıkıntı yaşanan bir ürün. Bu noktada bu işi ciddiye alan bir iş insanımız yatırım planlaması yapması lazımdı. Memleketine, ülkesine önemli bir katma değer sağlayan Tekstilci Uğur Balkuv, kolları sıvayarak ilkini Samsun Havza merkezli Organize Sanayi Bölgesinde kenevir işleme ve tekstil lifleri elde etmeye yönelik bir fabrikanın temellerini attı. Sanayi yatırımı ve tarımsal üretim anlamında bir diğerini ise Yozgat’ta yapmayı planlıyor. Biz de ihtisas üniversitesi olarak mucizevî bitki olan endüstriyel kenevirin bütün biyokütlesinin ekonomiye kazandırılmasının öncüsü olmak istiyoruz. İhtisas üniversitesi olarak yaptıklarımızı her açıdan görünür kılmalıyız ki devlet yetkilileri bunu görerek düğmeye bassınlar. İhtisas üniversitesi olarak da bizim görevimiz bu. Hayalperest değiliz. Bir hayalin peşinden koşarak niye Yozgat Bozok Üniversitesi ihtisas üniversitesi olarak yaptıklarıyla gündem oluşturup kenevirin ekonomiye kazandırılması süreçlerinin mimarı olmasın. Bunun çabası içerisindeyiz. Biz bu alana yönelik yaptıklarımızla ülke ekonomisine katkı sunacak süreçleri yönetiyoruz” ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz ise Uğur Balkuv Triko A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Balkuv’un kenevirin mevcut yasal düzenlemeleri ve hammadde sıkıntılarına yönelik dile getirdiği hususlara ilişkin olarak geçmişten günümüze pamuk, çay, tütün gibi ürünlerden örnekler vererek kenevir özelinde de tarıma ve sanayicilere yönelik desteklerin sağlanacağına ilişkin inancının tam olduğunu söyledi.

Toplantı sonrası Uğur Balkuv Triko A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Balkuv Üniversitede kenevirle ilgili üretilen prototipleri inceleyerek bilgiler aldı.

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