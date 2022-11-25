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Panel düzenlendi

Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından “Küresel Enerji Savaşları ve Türkiye Konulu” panel düzenlendi.

25 Kasım 2022 Cuma 02:11
Panel düzenlendi

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele Rektör Vekili Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Moderatörlüğünü Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülya Toker’in yaptığı panele, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Çevik, Türkiye Enerji Stratejileri Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener ve Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Özalp katıldı. Panelde yapılan sunumlarda enerjide güncel gelişmeler, gelecekteki enerji projeksiyonları ve küresel enerji krizi konuları farklı boyutlarıyla ele alındı.
Panelde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Çevik, Türkiye’de başta doğalgaz olmak üzere enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve yeni bir politika oluşturmak adına bir devlet politikası yürütüldüğünü, dünya ekonomi konjektöründe Türkiye'nin enerjide yaptığı teknolojik ve milli atılımlarla dikkat çektiğini ifade etti.
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Özalp ise enerjinin devletlerin, milletlerin ayakta kalmaları için vazgeçilmez bir unsur olduğunu söyledi.
Avrupa’nın yaşadığı ve daha yoğun yaşayacağı enerji krizinde hiç şüphesiz plansız enerji dönüşümünün etkisi olduğuna dikkat çeken Türkiye Enerji Stratejileri Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener ise, Türkiye’nin dünya üzerinde yürüttüğü mantık diplomasisi ile enerji krizinden az etkilenen ülkelerden birisi olduğuna vurgu yaptı.
Panel sonrası Rektör Vekili Prof. Dr. Güngör Yılmaz, konuşmacı panelistlere günün anısına hediye ve belge takdim etti. »Haber Merkezi

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PANEL DÜZENLENDİ
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