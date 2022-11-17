Oryantasyon programı düzenlendi

Üniversite eğitim ve öğretim imkânları hakkında bilgi verilmesi amacıyla Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkez’inde gerçekleştirilen oryantasyon programına Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yücel Güney, Prof. Dr. Şenol Akın, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, daire başkanları ve öğrenciler katıldı.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında üniversite bölüm ve programlarına yeni yerleşen uluslararası öğrencilerin, üniversite ve çevreyle uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, bölümlerin yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen oryantasyon programında üniversitenin işleyişi, akademinin dışında faaliyet gösteren birimleri ve öğrencilerin faydalanabilecek alanlarla ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı.

Medya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapımı gerçekleştirilen üniversite tanıtım filminin izlenmesi ile devam eden programda, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM), Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından her birimin personeli tarafından hazırlanan slaytlar eşliğinde öğrencilerin merak ettiği konular hakkında bilgiler verildi. »Haber Merkezi