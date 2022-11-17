Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.668,52
ALTIN
1.061,39
DOLAR
18,64
STERLİN
22,22
EURO
19,39

Oryantasyon programı düzenlendi

Üniversite eğitimi almak için farklı ülkelerden gelerek yükseköğrenim hayatlarına Yozgat Bozok Üniversitesi’nde devam eden uluslararası öğrencilere yönelik oryantasyon programı düzenlendi.

17 Kasım 2022 Perşembe 02:20
Oryantasyon programı düzenlendi

Üniversite eğitim ve öğretim imkânları hakkında bilgi verilmesi amacıyla  Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkez’inde gerçekleştirilen oryantasyon programına Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yücel Güney, Prof. Dr. Şenol Akın, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, daire başkanları ve öğrenciler katıldı.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılında üniversite bölüm ve programlarına yeni yerleşen uluslararası öğrencilerin, üniversite ve çevreyle uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, bölümlerin yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen oryantasyon programında üniversitenin işleyişi, akademinin dışında faaliyet gösteren birimleri ve öğrencilerin faydalanabilecek alanlarla ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı.
Medya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapımı gerçekleştirilen üniversite tanıtım filminin izlenmesi ile devam eden programda, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM), Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından her birimin personeli tarafından hazırlanan slaytlar eşliğinde öğrencilerin merak ettiği konular hakkında bilgiler verildi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Oryantasyon Programı Düzenlendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çevrimiçi seminer
Çevrimiçi seminer
Eğitimi değerlendirdiler
Eğitimi değerlendirdiler
ilke imza atıldı
ilke imza atıldı
Akademisyenlerden gençlere proje eğitimi
Akademisyenlerden gençlere proje eğitimi
iHH’dan öğrencilere kurs
iHH’dan öğrencilere kurs
Farkındalık eğitimi
Farkındalık eğitimi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim