Oryantasyon eğitimi

Yozgat İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün tarafından verilen eğitimde, İnsan Hakları, Devlet Malını Koruma ve Tasarruf, 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde kararnamenin kabul edilmesine dair kanun, Çalışacak Hizmet birimi ile ilgili temel bilgiler, Polisin Davranış biçimleri ve disiplin, Gizlilik ve Gizliliğin önemi, Polis meslek etiği gibi konularda bilgiler aktardı. Program daha sonra ‘Meslek Etiği’ eğitiminin verilmesiyle son buldu. »Alpaslan Demir