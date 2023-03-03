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Oryantasyon eğitimi

28’nci dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) mezunlarından Yozgat’a atanan personellere oryantasyon eğitimi verildi.

03 Mart 2023 Cuma 02:23
Oryantasyon eğitimi

Yozgat İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün tarafından verilen eğitimde, İnsan Hakları, Devlet Malını Koruma ve Tasarruf, 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde kararnamenin kabul edilmesine dair kanun, Çalışacak Hizmet birimi ile ilgili temel bilgiler, Polisin Davranış biçimleri ve disiplin, Gizlilik ve Gizliliğin önemi, Polis meslek etiği gibi konularda bilgiler aktardı. Program daha sonra ‘Meslek Etiği’ eğitiminin verilmesiyle son buldu. »Alpaslan Demir

Son Güncelleme: 03.03.2023 09:16
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